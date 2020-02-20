Haberler » Güncel » Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

Van'da otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

20.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:14
'da otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Toplu taşıma araçlarında ve durakların çevresindeki 22 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Y. ve S.Y. olduğunu belirledi. Duraklarda yolcu gibi bekleyen ekipler, şüphelileri yankesicilik yapmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin, yolcu gibi araca binerken ve durakta beklerken yolcuların cebinden paralarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 11:02:28