27.06.2019 15:35
Haberler » Güncel » Haber

Durakta bekleyen 7 yaşındaki kıza çarpan sürücü kaçtı

Durakta bekleyen 7 yaşındaki kıza çarpan sürücü kaçtı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde durakta bekleyen Nergis Çakmak'a (7) çarparak kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde durakta bekleyen Nergis Çakmak'a (7) çarparak kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazada ağır yaralanan Nergis, yolda geçen bir minibüsle hastaneye götürüldü. Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçesindeki Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte durakta bekleyen Nergis Çakmak'a otomobil çarptı. Plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazayı gören bir minibüs sürücüsü ağır yaralanan Nergis'i, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Nergis durumu ağırlaşınca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Bismildiyarbakır
Kaynak: DHA
Aralık , Sabah , Bismil , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:44 Araçlardaki "Göçük onarımı"na boyasız müdahale
15:43 Denizli'de, metruk binada yangın
15:43 ABD'li misyoner Uganda'da 100'den fazla bebeğin ölümünden sorumlu
15:42 Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü
15:42 Ege'de yasa dışı göçle mücadele
15:41 Lise öğrencileri üniversite deneyimi yaşadı
15:41 "Bu alanda internet, cep telefonu ve tablet kullanmak yasaktır" tabelalarını gören şok oldu