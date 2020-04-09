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Durakta bulduğu kadın çantasını polise teslim etti

ADIYAMAN'da, İbrahim Meriç otobüs durağında içinde para bulunan kadın çantasını polise teslim etti.

09.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:26
Durakta bulduğu kadın çantasını polise teslim etti

ADIYAMAN'da, İbrahim Meriç otobüs durağında içinde para  bulunan kadın çantasını polise teslim etti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde evine gitmek isteyen İbrahim Meriç, otobüs durağında kadın çantası buldu. Meriç, içinde bir miktar para, kimlik ve kredi kartı bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Duyarlılığından dolayı İbrahim Meriç'e teşekkür eden polis ekipleri, çantayı sahibine teslim etmek üzere emniyete götürdü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, Meriç, Güncel
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