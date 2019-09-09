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Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

Bartın'da çocuklara cinsel tacizde bulunan 85 yaşındaki Ahmet T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

09.09.2019 15:44

Bartın'da, Ahmet T.'nin (85), okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARA VERİP TACİZ ETTİ

Olay, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9- 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu.

ÇEVREDEKİLER POLİSE HABER VERDİ

Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
A: YENİ KAPIDAKİ araçların hizmet araçları olduğu ve chp li vekilin pardon dediği haberi neden yapmıyorsunuz????
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