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DURAKTA FENALAŞARAK DÜŞEN KİŞİYE METROBÜS ÇARPTI

Metrobüs durağında dengesini kayberedek bir anda yere düşen kişiye metrobüs çarptı.

09.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:35DURAKTA FENALAŞARAK DÜŞEN KİŞİYE METROBÜS ÇARPTI

Metrobüs durağında dengesini kayberedek bir anda yere düşen kişiye metrobüs çarptı.

Olay saat 09.00 sıralarında İncirli Metrobüs Durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevan A. durakta metrobüs beklediği sırada başı döndüğü için bir anda yere düştü. Dengesini kaybederek yere düşen Sevan A.'ya o sırada durağa gelen bir metrobüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan Sevan A. için İncirli metrobüs durağına 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sevan A. sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken durakta  hareketsiz bir şekilde yattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boyunluk takarak sedyeye  taşıdı. Sedyeyi de D-100 İncirli yan yolda bulunan ambulansa sağlık ekipleri, polisler, vatandaşlar ve metrobüs görevlileri taşıdı. Sevan A. ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşanan kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana gelmedi.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

-Yaralı vatandaşın duraktan sedye ile çıkarılması

-Yaralının üst geçitten ambulansa taşınması


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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