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'Durakta Matematik' projesi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda

TOPLU ulaşım araçlarını beklerken boşa harcanan zamanda eğlenceli çizimlerle dolu afişlerle her yaştakilere matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamayı amaçlayan 'Durakta Matematik' projesi Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'na taşındı.

28.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:28'Durakta Matematik' projesi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda

TOPLU ulaşım araçlarını beklerken boşa harcanan zamanda eğlenceli çizimlerle dolu afişlerle her yaştakilere matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamayı amaçlayan 'Durakta Matematik' projesi 'deki Özgürlük Meydanı'na taşındı. Öğrencilerin 1 haftalık tatilde hazırladıkları matematik ile ilgili resim ve karikatürler, alanda sergilendi.

Osmaniye'deki Karacaoğlan Ortaokulu Matematik öğretmeni Mukaddes Karip ile Fadıl Bulut İlkokulu öğretmeni Mehmet Karip, öğrencilerin matematik korkularını yenmeleri ve bu dersi sevmelerini hedefleyen 'Durakta Matematik' projesi hazırladı. Proje kapsamında otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulu öğretmenlerinden Tünay Türkyener ile Ebru Börekoğlu 'kardeş okul' Kartaltepe İlkokulu'ndan Emine Tan'ın girişimi ile ilçedeki 3 durağa matematiği sevdirmeye yönelik hazırlanan karikatürlü afişler asıldı. İki öğretmen, projeyi geliştirerek, bu yıl ilk kez uygulanan 1 haftalık ara tatilde öğrencilerden içinde matematik bulunan çizimler yapmalarını istedi. Bu sürede hazırlanan resim ve karikatürler, Bakırköy Belediyesi'nin onayı ile 'Özgürlük Meydanı'nda törenle sergilendi.

Projenin uygulandığı Çanakkale'deki Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerin 'Durakta Matematik' şarkı ve klipinin seslendirildiği törende sergilenen çizimler beğenildi. Öğretmen Ebru Börekoğlu, 1 haftalık tatilde öğrencilerinden derslerde işledikleri ve günlük yaşamda kullanılan matematiğin nasıl yorumlandığını çizmelerini istediklerini, ortaya çok ilginç görüntüler ortaya çıktığını söyledi. Börekoğlu, "matematiği oyun haline getirip dört duvar dışına çıkarıp, günlük hayata geçirdik" dedi. Öğrencilerin hayal güçlerini de kullanarak ve sayılar ve dört işlemden yararlanarak yaptığı çizimler ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Öğretmen Tünay Türkyener de,  81 ilde 160 öğretmenin katıldığı projede matematiği 34 duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaştırıp sevdirmeye çalıştıklarını, duraklara afişlerin asılmasından sonra öğrencilere bu konuda çizimler yaptırdıklarını anlattı. Türkyener, "Bakırköy Belediyesi yöneticilerinin onayı ile bu çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki yenileme çalışmalarında bu çizimleri halka sunmayı sunmayı düşünüyoruz. Matematik yaşamın tam kendisi temelidir. Matematik ile ilgili gereksiz önyargıyı kırmak, amacındayız" dedi.



Bakırköy Özgürlük Meydanı, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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