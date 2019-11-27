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'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler dikkat çekti

ÇORUM Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi.

27.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:14'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler dikkat çekti

ÇORUM Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi. Öğrencilerce duraklara asılan afişler, yolcu ve vatandaşların ilgisini çekti.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Durakta Matematik' projesiyle, öğrenciler ve yetişkinler; otobüs duraklarında boş zamanlarını matematikle değerlendirebilecek. Proje kapsamında, matematiğin kolayca öğrenilebilmesi için belediyece hazırlanan karikatürlü ve resimli görseller otobüs duraklarına asıldı. Çeşitli matematik işlemlerinin de yer aldığı projedeki afişlerle, matematiği öğrenmenin yanı sıra sevdirmeyi de hedefleniyor.Proje hakkında konuşan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Durakta Matematik projesi bazı şehirlerde hayata geçtikten sonra kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldı. Biz de çocuklarımızın faydasına olacağını bildiğimiz bu projeye destek vermekten dolayı oldukça mutluyuz. Amacımız matematiği öğrencilerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkarmak ve onlara matematiği sevdirmek. Bugün itibariyle 10 durakta uygulamaya başladık" dedi.



Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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