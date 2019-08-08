"Durakta Matematik" projesi Karabük'te hayata geçirildi

Karabük
'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu
ilçesinde, matematiğin 7'den 70'e hayatın her alanına yayılması amacıyla "Durakta Matematik" uygulaması hayata geçirildi.
Matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından hazırlanan ve 81 ilde 107 matematik öğretmeniyle yürütülen proje kapsamında, matematik problemlerinin bulunduğu afişler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, proje yöneticisi Murat Yavuz, okul müdürleri ve öğrenciler tarafından otobüs duraklarına yerleştirildi.
"Açık hava müzesi" konumundaki tarihi ilçedeki duraklarda bulunan afişlerde, eğlenceli görsellerde yer alıyor.
Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, matematiğin hayatın her alanında her an insanın karşısına çıktığını söyledi.
Projeyle matematiğe ilginin artacağına inandıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:
"Böylesi güzel projelerle hem çocuklarımızın ilgisi arttırılmış hem de daha eğlenceli hale getirilmiş oluyor. Bu anlamda bu önemli projeyi Safranbolumuzdan başlatan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Karabük'te ilk olarak Safranbolu'da hayata geçirilen ve 81 ilin katıldığı bu proje ile matematiği artık kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp 7'den 70'e hayatın her alanına yayılmasını düşünmek gerçekten mükemmel bir fikir."