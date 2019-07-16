16.07.2019 14:27
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Duran arabaya çarpan yaya yaralandı

Duran arabaya çarpan yaya yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki cipe çarpan yaya yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki cipe çarpan yaya yaralandı.

Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu nedeniyle hareket halindeki araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhterem Ç., park halinde duran 55 NU 585 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

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