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DURAN TRAFİKTE DAMATTAN 'GÖBEK MOLASI'

AVCILAR'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.

11.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:27DURAN TRAFİKTE DAMATTAN 'GÖBEK MOLASI'

AVCILAR'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.

'dan D-100 karayoluna bağlanan Merkez Mahallesi'ndeki Fatih Sokak'ta akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Adım adım ilerleyen trafikte düğün konvoyu yer alıyordu.  Oyun havası çalınan çiçeklerle süslenmiş lüks bir otomobilde,  gelin ve damat da araçtaydı.  Damat, araçların ilerlemediğini görünce kapıyı açarak caddenin ortasında göbek atmaya başladı, kısa sürede yakınları ve arkadaşları da ana eşlik etti.  Öndeki araçlar birkaç metre ilerleyince gerideki araçların sürücüleri tepki göstererek korna çaldı. Kısa bir süre daha göbek atmaya devam eden damat, gelinin yanına yeniden bindi. 'Göbek molası'nın ardından damat, kendisini ve arkadaşlarını görüntüleyenlere el salladı.



Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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