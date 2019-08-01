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Durankaya heyetinden Başkan Er'e ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Durankaya beldesindeki kanaat önderlerinden Hamit Atlı'nın oğlu Mehmet Alayı Atlı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er'i ziyaret etti.

01.08.2019 16:09 Durankaya heyetinden Başkan Er'e ziyaret
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Durankaya beldesindeki kanaat önderlerinden Hamit Atlı'nın oğlu Mehmet Alayı Atlı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er'i ziyaret etti.

Başkan Er ve yönetimi ile Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya tarafından karşılanan Durankaya heyeti, bir süre dernek yöneticileriyle görüştüler.

Başkan Er, Durankaya bölgesi kanaat önderlerinden Hamit Atlı'nın oğlu Mehmet Alayı Atlı ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Abdurrahman Er, Durankaya, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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