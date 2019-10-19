Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi

TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, 702 terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD ile varılan mutabakat sonrası çatışmalar dururken, harekat sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşulmuştu. Dürbün kapağını açmadan ateş eden terörist alay konusu olmuştu. YPG'li teröristin yeni hali ise sosyal medyada paylaşıldı. Vurulan teröristin koltuk değneğiyle gezmesi dikkat çekti.

KOLTUK DEĞNEKLİ GEZİYOR

Söz konusu terörist Resulayn'da dürbün kapalı bir şekilde çatışırken görüntülendi. Kapağın kapalı olmasıyla alay konusu olan teröristten yeni gelen fotoğraflar tekrardan alay konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşılan teröristin yeni halinde yaralandığı ve koltuk değneğiyle gezdiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Resulayn'da objektiflere yansıyan bir karede YPG'li terörist dürbün kapağını açmadan nişan alıp ateş etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise alay konusu oldu.