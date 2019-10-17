Dürbün kapağını açmadan ateş eden YPG'li terörist alay konusu oldu

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken öldürülen terörist sayısı 673 oldu. Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyen TSK'nın yeni rotası Münbiç. Zaman zaman Resulayn'da sıcak çatışmalar yaşanırken bölgeden ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. YPG'li bir keskin nişancı Amerikan yapımı silahla dürbün kapalı bir şekilde nişan aldı.

YPG KÖŞEYE SIKIŞTI

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Operasyon hızlı bir şekilde ilerlerken terör örgütü YPG camilere saklanıp, minarelerden ateş etti. Meskun mahalde sıcak çatışmalar yaşanırken bir YPG'li terörist temas anında dürbün kapalı bir şekilde ateş etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.