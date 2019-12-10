Haberler » Güncel » DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA... - Haber

DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA...

Motosikletli polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

10.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:40DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA...

Motosikletli polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı. Araçta bulunan 2 kişiden birinin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosikletli Timleri Geçen Salı günü, akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Güney Yanyol üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde bulunan Selahattin D. (47) ve Mehmet B. (37) isimli şüphelilere kimlik kontrolü yaparken aracın da plakasını sorguladı. Yapılan sorguda Mehmet B.'nin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken aracında çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken aracın içerisinde bir adet sinyal kesici jammer kumandası bulundu. Kumanda ile herhangi bir aracın kapılarının kilitlenmesinin önlendiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06 Şehit Esma Çevik'in Bayrampaşa'daki evinin önünde helallik alındı - Haber
13:06 Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Haber
13:06 Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor - Haber
13:06 Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor - Haber
13:05 Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
10.12.2019 13:12:46