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Durdurulan araç çalıntı, sürücüsünün DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı

MOTOSİKLETLİ polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

10.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:37Durdurulan araç çalıntı, sürücüsünün DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı

MOTOSİKLETLİ polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı. Araçta bulunan 2 kişiden birinin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosikletli Timleri Geçen Salı günü, akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Güney Yanyol üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde bulunan Selahattin D. (47) ve Mehmet B. (37) isimli şüphelilere kimlik kontrolü yaparken aracın da plakasını sorguladı. Yapılan sorguda Mehmet B.'nin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken aracında çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken aracın içerisinde bir adet sinyal kesici jammer kumandası bulundu. Kumanda ile herhangi bir aracın kapılarının kilitlenmesinin önlendiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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