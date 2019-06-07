07.06.2019 14:44
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Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa

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