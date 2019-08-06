Durdurulan araçtaki 3 kadında uyuşturucu bulundu

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 3 kadının üzerinde toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadınlardan biri adliyeye sevk edilirken, 2 kadın polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta arama yaptı. Arama sırasında araçta bulunan 3 kadın şüpheli hareketler sergiledi. Bunun üzerine üzerleri ve eşyaları aranan kadınlarda toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin bulundu.

Kadınlar gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sorgularının ardından 2 kadın serbest bırakılırken, 1 kadın adliyeye sevk edildi.



Kaynak: DHA