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Durdurulan araçtaki 3 kadında uyuşturucu bulundu

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 3 kadının üzerinde toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

06.08.2019 17:23 Durdurulan araçtaki 3 kadında uyuşturucu bulundu
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 3 kadının üzerinde toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadınlardan biri adliyeye sevk edilirken, 2 kadın polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta arama yaptı. Arama sırasında araçta bulunan 3 kadın şüpheli hareketler sergiledi. Bunun üzerine üzerleri ve eşyaları aranan kadınlarda toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin bulundu.
Kadınlar gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sorgularının ardından 2 kadın serbest bırakılırken, 1 kadın adliyeye sevk edildi.



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Kaynak: DHA

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