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Durdurulan araçtaki şahıslardan 35 gram eroin çıktı

Antalya'da yol kontrolünde durdurulan araçtaki şahısların üzerinden toplam 35 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

27.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:25Durdurulan araçtaki şahıslardan 35 gram eroin çıktı
'da yol kontrolünde durdurulan araçtaki şahısların üzerinden toplam 35 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri JASAT timi ile birlikte Korkuteli-Elmalı kara yolu Ulucak Mahallesi Susuz mevkisinde 07 VEU 29 plakalı aracı durdurdu. Araçta şoför olarak bulunan Y.Ş. ile yolcu olarak bulunan İ.Y. isimli şahısların üzerinde ve arabalarında yapılan kontrollerde Y.Ş.'nin üzerinde yaklaşık 15 gram, İ.Y.'nin üzerinde ise yaklaşık 20 gram olmak üzere toplamda 35 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığınca işlem başlatıldı. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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