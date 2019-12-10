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Durdurulan araçtan esrar çıktı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kimlik sorgusu yapılmak üzere durdurulan bir araçtan gelen koku ve şüphe üzerine yapılan aramalarda 530 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili toplam 3 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16Durdurulan araçtan esrar çıktı
Mardin İl Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kimlik sorgusu yapılmak üzere durdurulan bir araçtan gelen koku ve şüphe üzerine yapılan aramalarda 530 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Tokdere Mahallesi mevkiinde KOM Şube Müdürlüğü ve Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte icra edilen devriye faaliyeti esnasında kimlik sorgusu yapmak için durdurulan 16 SGB 52 plakalı araçta kimlik kontrolü sırasında yoğun esrar kokusu gelmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek araçta detaylı arama yapıldı. Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama esnasında köpeğin aracın ön koltuk paspasında bulunan poşete tepki vermesi üzerine poşet içerisinde yapılan aramada yaklaşık 530 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde bulundu. Ömerli Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda gerekli tahkikat başlatılırken olay ile ilgili araç sürücüsü S.M. ve yanında bulunan M.M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Ayrıca başlatılan tahkikatın devamında Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe emniyet amirliği ile kurulan koordinede takibe alınan M.B. isimli şahıs bir miktar esrar maddesi ile yakalandı. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ömerli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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