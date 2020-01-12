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Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

12.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:03
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülpınar köyünde durdurdukları kamyonetin kasasında aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.
Bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Aynı araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA


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