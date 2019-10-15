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Durdurulan minibüsten 24 göçmen çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı.

15.10.2019 17:43Durdurulan minibüsten 24 göçmen çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 43 ABB 579 plakalı minibüsü Ankara-İzmir E96 karayolu Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurdu. Araçta yapılan incelemede, 11'i çocuk olmak üzere toplam 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.Y. ve şüpheli R.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afganistan uyruklu S.S., R.A., N.A., N.A., Y.A., E.R., D.N., E.N., N.N., E.N., İ.N., A.N., B.N., R.N., A.A., Ü.A.,F.Z., H.Ş.A., N.A., H.A., G.A., B.S., B.S. ve C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Manisa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Afganistan, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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