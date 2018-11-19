Durdurulan Minibüsten Kalaşnikof Çıktı

İZMİR Torbalı
'da jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan minibüste kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve 24 mermi bulundu. İzmir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İzmir Aydın
Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde yaptıkları yol kontrolleri sırasında, 10 BE 409 plakalı bir minibüsü 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü koltuğunda A.A.'nın oturduğu minibüste yapılan aramada kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve bu silaha ait 24 mermi ele geçirildi. Ayrıca 'bong' denilen ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir aparat bulundu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- İzmir
Torbalı,İzmir
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:18