Haberler » Güncel » Haber

Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 11:56Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.



Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47 SANKO Üniversitesi geleceğin araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştiriyor
14:47 Deaş'ın tel abyad emiri, sınırı geçerken yakalandı
14:46 Başkan Demir: "Samsun TSO ekonomide çok önemli bir misyona sahip"
14:45 /geniş haber/ avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada
14:44 "Oktar'ın kitabını 17 kez üst üste okudum"
14:44 BEE'O inovatif ve ödüllü ürünler üretiyor
14:44 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü