10.07.2019 10:56
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Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 667,36 gram kalıp haline getirilmiş taş esrar ve 856 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan M.A. ve R.F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.F.A tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

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