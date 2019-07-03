03.07.2019 13:45
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Durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı

İstanbul Kağıthane'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 tabanca, 3 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Kağıthane'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 tabanca, 3 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran Çarşamba akşamı bir otomobilin bagajında silah ve mühimmatlar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Çağlayan'da polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Hakan Ö. (25), Doğukan Ö. (26), Ayhan S. (23), Zeyat Ö. (23) ve Mustafa G. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin 4'ü aynı gün savcılık talimatı ile karakoldan serbest bırakılırken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeyat Ö. 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Otomobilde ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.
(Sadık Kahraman/İHA) Durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı
Kaynak: İHA
Kağıthane, İstanbul, Güncel

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