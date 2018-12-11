"Durgun Suyun Tahliyesi Sivrisinek Üremesini Engelliyor"

Daire Başkanı Talip Akbaş'ın da yakından takip ettiği çalışmalar esnasında sivrisinek üremesine olanak sağlayan kap ve ortamlar tespit edildi. Biyosidal ürün kullanmadan suyun tahliyesiyle sivrisinek oluşumu engellenirken, vatandaşlara da bidon, kova, kullanılmayan eski eşyalar, araç lastikleri gibi, su birikimine sebep olabilecek ortamların üstünü kapatmaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği kış aylarında da üremeye devam eden sivrisineklere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sivrisineklerin üreme için ihtiyaç duydukları ortam sadece durgun su olurken, Haşereyle Mücadele ekiplerinin saha çalışmaları esnasında karşılaşılan durgun sular da tahliye edilerek sivrisinek oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor. Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yunusemre ilçesinde görevli ekiplerin mahallelerde yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelerken, sivrisinek üremesine olanak sağlayan alanlarla karşılaştı.

Üreme Kaynaklarının Azaltılmasının Önemine Değindi

İlaçlamada başarı için üreme kaynaklarının azaltılmasının önemine değinen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "Kış aylarında Şube Müdürlüğünce yürütülen alan kontrolleri sırasında sivrisinek larvası tespit edilerek, biyosidal ürün kullanılmadan suyun tahliye edilmesiyle sivrisinek oluşumu engellenmektedir. Bu sebeple, konutların etrafında durgun su birikime sebep olabilecek kap ve ortamların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ekiplerimizde saha çalışmaları esnasında su birikintilerini dökerek sivrisineğe karşı mekanik mücadele gerçekleştirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da, bahçelerinde bulunan bidon, kova, kullanılmayan eski eşyalar, araç lastikleri gibi, su birikimine sebep olabilecek ortamların üstünü kapatmaları ve böylelikle sivrisinek oluşumunu engellemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.