Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Genç
Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı. Türkiye
Kano Federasyonunca, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler ve gençler kategorilerinde yapıldı.
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlar boyunca hava ve su koşullarının çok güzel olduğunu söyledi.
Yarışlara 12 ilden 17 kulübün 86 sporcusunun katıldığını aktaran Kabakçı, "Burada sporcularımızın derecelerine bakıp milli takım havuzunu oluşturacağız. Bu havuzdan sporcularımızı kamplara alarak yetişmelerini sağlayacağız." dedi.
Kabakçı, hedeflerinin 2020 Olimpiyat Oyunları olduğunu, kamp çalışmalarının büyük bölümünü Köyceğiz'de gerçekleştireceklerini belirtti.
Erkeklerde, büyükler kategorisinde, Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Kulübünden Mustafa Özmen
birinci, Gündoğdu
Su Sporları Kulübünden Yavuz Selim Balcı
ikinci, Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Tolga Akarsu üçüncü oldu. Gençlerde ise Sakarya Olimpik Su Sporları Kulübünden Deniz Romeo Kaya birinciliği, Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Hayati Kerem Şen ikinciliği, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Arda Kırımlı
üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda, büyükler kategorisinde, Antalya
Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübünden Lasma Liepa birinci, Rize
Gençlik Spor Kulübünden Hilal Avcı ikinci, Adapazarı
Belediyespor Kulübünden Sümeyye Çelik üçüncü oldu. Gençlerde ise Rize Gençlik Spor Kulübünden Erva Saruhan birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübünden Eslemnur Gezen ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Asya
İksivri üçüncü sırada yer aldı.
Köyceğiz, Genç, Spor
Kaynak: AA