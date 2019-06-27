27.06.2019 15:43
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Durgunsu Kano Türkiye Kupası

Durgunsu Kano Türkiye Kupası

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak.

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası " yarışları Eskişehir 'de yapılacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz 'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek.
Yarışlara Şanlıurfa , Van , Rize , Kahramanmaraş , Muğla , Adana gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
Kaynak: AA
Eskişehir , Türkiye Kupası , Spor

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