Türkiye
Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası
" yarışları Eskişehir
'de yapılacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz
'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek.
Yarışlara Şanlıurfa
, Van
, Rize
, Kahramanmaraş
, Muğla
, Adana
gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.