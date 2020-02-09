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Durmanın yasak olduğu caddeyi otoparka çevirdiler

Durulmaz tabelalarının olduğu 29 Ekim Caddesi'ne park eden araçlar, yolcu otobüslerinin geçişlerini engelliyor.

09.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:51
Durulmaz tabelalarının olduğu 29 Ekim Caddesi'ne park eden araçlar, yolcu otobüslerinin geçişlerini engelliyor. Karşı şeritten gelen otobüs ile karşılaşan araçlar trafiği durma noktasına getiriyor.
29 Ekim Caddesi üzerinde durulmaz tabelası olmasına rağmen çift sıra park eden araçlar bu kadarına pes dedirtti. Park etmenin yasak olduğu yerde yan yana park ederek otobüslerin geçişini kapatan araçlar, trafiği yer yer durma noktasına getirdi. Yolcu otobüsleri park eden araçlar yüzünden durağa yanaşamayıp yol üzerinde yolcu indirip bindiriyor. Karşıdan gelen araçlar ise yolun daraldığı kısımda birbirlerine yol vermek zorunda kalıyor. Park eden araçlardan dolayı otobüsler ile araçlar karşı karşıya geldiklerinde trafik sıkışıyor. Trafik yoğunluğunun oluştuğu anlar ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Görüntülerde otobüslerin yanlış park yapan araçlar yüzünden güçlükle ilerlediği görülüyor.
(İHA)
Durmanın yasak olduğu caddeyi otoparka çevirdiler

Bahçelievler, Yenibosna, 29 Ekim, Güncel

Kaynak: İHA


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