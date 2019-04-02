Durmuş Korkmazoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUĞLA SEYDİKEMER belediye başkan adayı olan Durmuş Korkmazoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA SEYDİKEMER ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Durmuş Korkmazoğlu isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUĞLA SEYDİKEMER adayı Durmuş Korkmazoğlu kimdir? DP MUĞLA SEYDİKEMER adayı Durmuş Korkmazoğlu yüzde kaç oy aldı?

Durmuş Korkmazoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUĞLA SEYDİKEMER belediye başkan adayı olarak gösterilen Durmuş Korkmazoğlu SEYDİKEMER ilçesinde % 1,43 oranında oy almıştır. SEYDİKEMER ilçesinde % 1,43 oranında oy olan Durmuş Korkmazoğlu adlı DP adayı toplamda 602 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA SEYDİKEMER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.