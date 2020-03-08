Durmuş Tomaç yeniden başkan seçildi
Kumluca Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı Olağan Genel Kongresinde başkanlık seçimi yapıldı.
08.03.2020 12:09
Kumluca Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı Olağan Genel Kongresinde başkanlık seçimi yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda mevcut Başkan Durmuş Tomaç güven tazeledi
Kongre Kumluca Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı Binasında yapıldı. Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, Esnaf Sanatkaralar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ulaştırma Hizmetleri Şoförler Odası Başkanı Bayram İğneli, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Eren, muhtarlar ve sanayi esnafı katıldı.
Durmuş Tomaç yeniden seçildi
Seçimler sonucunda mevcut Başkan Durmuş Tomaç 115, oy alırken Osman Dalaman 71, Levent Oruç 46 ve Bülent Yüksel 47 oy aldı. Kongre'de 293 kayıtlı üyenin 280'i oy kullandı. Oyların 2'si geçersiz sayıldı.
Kongre'de en çok oy alarak başkan seçilen Durmuş Tomaç'ın yönetim kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu: "Halit Kırar, Mutlu Küçükyılmaz, Hüseyin Özen ve Mustafa Karakuş." - ANTALYA
Kongre Kumluca Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı Binasında yapıldı. Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, Esnaf Sanatkaralar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ulaştırma Hizmetleri Şoförler Odası Başkanı Bayram İğneli, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Eren, muhtarlar ve sanayi esnafı katıldı.
Durmuş Tomaç yeniden seçildi
Seçimler sonucunda mevcut Başkan Durmuş Tomaç 115, oy alırken Osman Dalaman 71, Levent Oruç 46 ve Bülent Yüksel 47 oy aldı. Kongre'de 293 kayıtlı üyenin 280'i oy kullandı. Oyların 2'si geçersiz sayıldı.
Kongre'de en çok oy alarak başkan seçilen Durmuş Tomaç'ın yönetim kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu: "Halit Kırar, Mutlu Küçükyılmaz, Hüseyin Özen ve Mustafa Karakuş." - ANTALYA
Kaynak: İHA
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