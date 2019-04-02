Dursun Altıparmak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Karabük belediye başkan adayı Dursun Altıparmak oldu. İyi Parti adayı Dursun Altıparmak, Karabük belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karabük belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Karabük belediye başkan adayı Dursun Altıparmak ile ilgili seçim sonuçları ve Karabük belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Karabük belediye başkan adayı Dursun Altıparmak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karabük belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karabük aday yarışı ve Karabük seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karabük Seçim Bilgileri

Karabük belediyesi için toplam sandık sayısının 244 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi için açılan sandık sayısının ise 244 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karabük belediyesi için katılım oranının ise % 83,44 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karabük toplam seçmen sayısının ise 79.727 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 66.527 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Dursun Altıparmak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Karabük belediye başkan adayı olarak gösterilen Dursun Altıparmak, Karabük yarışında % 18,09 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Dursun Altıparmak toplamda 11.550 adet oy sayısına ulaştı.

Dursun Altıparmak Kimdir?

Dursun Altıparmak, 1954 yılında Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladı. Universite eğitimini de Ankara'da tamamlayan Altıparmak, bir çok özel şirkette üst düzey yöneticilik yaptı. 1989-1994 yılları arasında Karabük Belediye Başkanlığı yapan Altıparmak, 1990-1994 arasına Kardemir Karabükspor başkanlığında da bulundu. Altıparmak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İyi Parti Karabük belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.