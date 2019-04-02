Dursun Ataş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Dursun Ataş oldu. İyi Parti adayı Dursun Ataş, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kayseri büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Dursun Ataş ile ilgili seçim sonuçları ve Kayseri büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Dursun Ataş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kayseri büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kayseri aday yarışı ve Kayseri seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kayseri Seçim Bilgileri

Kayseri büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.191 olduğu belirlendi.

Kayseri büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kayseri büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,78 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kayseri büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 957.078 olduğu belirlendi.

Kayseri büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 820.938 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Dursun Ataş, Kayseri yarışında % 31,53 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Dursun Ataş toplamda 248.987 adet oy sayısına ulaştı.

Dursun Ataş Kimdir?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Baba adı Battal, anne adı Mahmur'dur.

İlk ve ortaöğrenimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri merkezde bulunan Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptı.1987 yılında Hava Teknik Okulundan Hava Astsubayı olarak mezun oldu ve göreve başladı.

Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi. 27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerinde 27.Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise girdi.

Evli ve üç çocuk babası

İyi Parti Kayseri büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.