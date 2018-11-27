Dursun, Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

27 Kasım 2018 Salı 17:30



27 Kasım 2018 Salı 17:30

Ankara'nın Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, ilçedeki okul müdürleriyle bir araya geldi.RAM Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dursun, toplantı gündeminin, norm fazlası atamalar, Yetim Kardeş Projesi, genel değerlendirme, görüş ve öneriler olduğunu söyledi.Dursun, katılımları dolayısıyla okul müdürlerine teşekkür etti.İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kargı da okul müdürlerine "Yetim Kardeş Projesi" ile ilgili bilgilendirme yaparak, projenin okullarda hayata geçirilmesini istedi.Toplantıya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, Beypazarı Öğretmenevi Müdürü Hüseyin Aksöz, RAM Müdürü Ahmet Tolga Küçükahmet ile okul müdürleri katıldı.