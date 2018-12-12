12 Aralık 2018, 20:16
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Dursun Özbek'in, Masterchef Murat'ı Aşçı Olarak Oteline Transfer Ettiği İddia Edildi

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir'i oteline transfer ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, MasterChef Murat'ı oteline aşçı olarak transfer ettiği iddia edildi.

DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Yapılan paylaşımlarda Dursun Özbek'in, Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir'i, otellerinde istihdam etmek üzere şirketine dahil ettiği ileri sürüldü. Ancak bu iddianın doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Özbek ailesine yakın isimler, iddianın gayri ciddi ve doğru olmadığını ifade etti. Aynı kaynaklar, Dursun Özbek'in ismi geçen programı dahi izlemediğini, kurumsal yapılarının bu tür girişimlere müsaade edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Masterchef programındaki gergin tavırları nedeniyle zaman zaman tepki çeken Murat Özdemir, programın sorumluları tarafından yakın bir süre önce diskalifiye edilmişti.

Galatasaray,masterchef türkiye,Dursun Aydın Özbek
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:16



YORUMLAR (5)
NZNZN: Master of disaster
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OKTAY: TENCERE KAPAK.. İYİ ANLAŞIRLAR..
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BRÜTÜS: Kafa kel. Beyin üşüyor. Sağlıklı düşünemiyor. Ama hep gündemde adam.
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BİNNAZ DDURSUN: Hastanin gundemi isgal etmesin
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