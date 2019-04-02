Dursun Tuğrul Güzelyazıcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TRABZON KÖPRÜBAŞI belediye başkan adayı olan Dursun Tuğrul Güzelyazıcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON KÖPRÜBAŞI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Dursun Tuğrul Güzelyazıcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TRABZON KÖPRÜBAŞI adayı Dursun Tuğrul Güzelyazıcı kimdir? BTP TRABZON KÖPRÜBAŞI adayı Dursun Tuğrul Güzelyazıcı yüzde kaç oy aldı?

Dursun Tuğrul Güzelyazıcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TRABZON KÖPRÜBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Dursun Tuğrul Güzelyazıcı KÖPRÜBAŞI ilçesinde % 1,01 oranında oy almıştır. KÖPRÜBAŞI ilçesinde % 1,01 oranında oy olan Dursun Tuğrul Güzelyazıcı adlı BTP adayı toplamda 42 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON KÖPRÜBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.