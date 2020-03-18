Dursunbey Belediyesi Kurum İçi Genelge Yayınladı
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Belediye birim amirleri ve müdürleri Koronavirüs salgını ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.
18.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:31
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Belediye birim amirleri ve müdürleri Koronavirüs salgını ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar genelge haline getirildi.
Tüm Dünya'yı tehdit eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Dursunbey'de başlatılan çalışmalar belediye tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Dursunbey Belediyesi birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alınan kararların genelge olarak yayınlanması talimatını verdi.
Toplantıda alınan kararlar iç genelge olarak hazırlanırken, alınacak olan tedbirler maddeler halinde sıralandı. - BALIKESİR
Tüm Dünya'yı tehdit eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Dursunbey'de başlatılan çalışmalar belediye tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Dursunbey Belediyesi birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alınan kararların genelge olarak yayınlanması talimatını verdi.
Toplantıda alınan kararlar iç genelge olarak hazırlanırken, alınacak olan tedbirler maddeler halinde sıralandı. - BALIKESİR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Ramazan Bahçavan, Koronavirüs, Dursunbey, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Güncel
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi