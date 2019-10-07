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Dursunbey Çakırca'da yangın

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında bir ev, odunluk ve samanlık alevlere teslim oldu.

07.10.2019 10:48Dursunbey Çakırca'da yangın
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında bir ev, odunluk ve samanlık alevlere teslim oldu.

Yangın, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebep ile Himmet Özer isimli şahsın evinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, hemen itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede büyürken, evin yanında bulunan odunluk ve Mehmet Özer'e ait samanlıkta alevlere teslim oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev, odunluk ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerine dek süren soğutma çalışması sonrası itfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Dursunbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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