Haberler » Güncel » Dursunbey çevre yolu güzel bir görüntüye kavuşacak - Haber

Dursunbey çevre yolu güzel bir görüntüye kavuşacak

Dursunbey Çevre yolunda tamamlanma aşamasına gelen duble yol çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan açıklamalarda bulundu.

25.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:13 Dursunbey çevre yolu güzel bir görüntüye kavuşacak
Çevre yolunda tamamlanma aşamasına gelen duble yol çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan açıklamalarda bulundu.

Yapımı devam eden Balıkesir-Dursunbey D-230 karayolu Duble yol çalışmalarında çalışmaların büyük kısmı Dursunbey İlçe merkezinden geçen çevre yolunda gerçekleşmişti. Işıklandırma ve hendek çalışmalarının sürdüğü yolda yüklenici firmanın çalışmaları kısa süre sonra sona erecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan belediye olarak çevre düzenleme çalışmaları ile bu yolda çalışma başlatacaklarını duyurdu. Başkan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çevre yolumuzda tamamlanma aşamasına gelen yol çalışmaları sonrası bizde Dursunbey Belediyesi olarak çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Başkan yardımcımız ve fen işleri müdürümüz ile birlikte, döküm sahası olarak kullanılan bölgelerde tesviye çalışması yapılması ve yeşil alanların artması için planlamalarımızı yaptık. İnşallah Dursunbeyimiz yakın zamanda estetik bir şehir geçişi ile örnek İlçe haline gelecek" dedi. - BALIKESİR

Ramazan Bahçavan, Balıkesir, Dursunbey, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Bingöl Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Haber
15:42   MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı - Haber
15:41   Adana sele teslim oldu - Haber
15:41   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Van'da fahri doktora unvanı verildi - Haber
15:37   Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:43:55