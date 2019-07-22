Dursunbey'de 21. Suçıktı Şiir Akşamları gerçekleşti

Dursunbey
ilçesinde, Suçıktı Şiir Akşamları etkinliği 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Suçıktı Şiir Akşamları programı, ilçenin turistik yerlerinden olan Suçıktı'da gerçekleşti.
Etkinliğe katılan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, burada yaptığı konuşmada, ilki 1994 yılında gerçekleştirilen şiir akşamlarının 20 yıl devam ettiğini söyledi.
Bir şeyin kıymetini bilmek için bazen ara vermek gerektiğini ifade eden Bahçavan, "5 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden tertipliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından şiir bölümüne geçildi. Etkinliğin sunuculuğunu yapan şair Adem Turan, 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan Suçıktı Şiir Akşamlarının özellikle şairleri heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.
Etkinliğini onur konuğu şair Arif Ay'a Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan plaket verdi.
Geceye katılan 15 şair, şiirlerini seslendirirken bu etkinliğini bugünlere gelmesinde katkısı olan önceki dönem belediye başkanları Mehmet Filiz ve Ruhi Yılmaz'a plaketleri takdim edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yasin Sagay, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.