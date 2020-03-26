Dursunbey'de çıkan orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
26.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:54
Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mıcırlar Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, 20 dönümlük alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Mıcırlar Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, 20 dönümlük alanda zarar oluştu.
Kaynak: AA