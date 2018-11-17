Dursunbey'de Çocukların Yüzü Güldü

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:36



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:36

Dursunbey Belediyesi dört yılda ilçeye toplam 100 çocuk ve dinlenme parkı kazandırdı. İlçenin 111 mahallesine de yapılacak olan parkların yıl 2019 yılında 130'a ulaşması bekleniyor.Dursunbey Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez sosyal, kültürel ve fiziki alanlarda birçok projeye imza atan Ramazan Bahçavan, Kırsal ve Merkez mahallelerin tamamına park kazandıracaklarını belirtmişti. Bu hedefine doğrultusunda ilk olarak çocuk ve nüfus yoğunluğuna göre mahallelerde parklar yapılırken, bu parkların adedinin 4 yılda 100'e ulaştığı öğrenildi.Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yaptığı açıklamada 2018 Kasın ayı itibari ile Dursunbey genelinde 100 çocuk ve dinlenme parkının yapımının tamamlandığını belirtti. Bahçavan; "İlçemizde sosyal alanların arttırılması için 4 yıldan bu yana ilçemiz merkezi ve kırsal mahallelerimizde adeta park seferberliği başlattık. Bu süreçte ilk olarak sayısı çok az olan mevcut parklarımızda modernize ve çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Bu parkların çoğunu tartan zemin ile kaplayarak çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde parklarda vakit geçirmeleri için önlemlerimizi aldık. Eski olan oyun gruplarını da daha fonksiyonlu gruplar ile değiştirdik. Bunun hemen ardından ise merkezde ve kırsalda park yapılabilecek alanları tespit edip çalışmalara başladık. 4 yılda rekor bir sayıya imza atarak bu sayıyı 100'e ulaştırdık. 2019 yılındaki hedefimiz bu sayıyı 130'a çıkarmak. Şimdi bu hedefimiz doğrultusunda geriye kalan parklarımızı da tamamlayacağız. İnşallah Dursunbey genelinde 2019 yılında parkı bulunmayan yerleşim yeri kalmayacak" dedi.Parklarda yapılan peyzaj çalışmaları ile modern ve kullanışlı hale gelen parklar, özellikle çocukların büyük beğenisini toplarken, 100'e ulaşan park sayısı ile Dursunbey'in Balıkesir genelinde en çok park yapan Belediye olduğu bildirildi. - BALIKESİR