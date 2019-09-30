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Dursunbey'de Doğa Yürüyüşleri 5 Ekim'de Başlıyor

Dursunbey Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Doğa yürüyüşleri 5 Ekim'de Karyağmaz Bölgesinden başlıyor.

30.09.2019 11:35Dursunbey'de Doğa Yürüyüşleri 5 Ekim'de Başlıyor
Dursunbey Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Doğa yürüyüşleri 5 Ekim'de Karyağmaz Bölgesinden başlıyor.Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan 'Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü' projesi 5 Ekim'de başlıyor. Her hafta farklı bir parkurda gerçekleşen yürüyüşler dolu dizgin geçerken, Doğa yürüyüşleri kapsamında bir çok etkinlikte katılımcılar ile buluşuyor.

5 Ekim'de başlayacak olan Doğa yürüyüşlerinin her hafta farklı parkurda gerçekleştirilmesi planlanırken, yürüyüşlerin yaklaşık iki ay sürmesi planlanıyor. Dursunbey Belediyesi önünden otobüsler ile yürüyüşlerin gerçekleştirileceği parkura götürülecek olan yürüyüş severlere kumanya ikramı da yapılacak.

At biniciliği, ok atma ve hedef vurma gibi bir çok etkinliğinde gerçekleştiği yürüyüşlere katılmak isteyen vatandaşlar Belediye Beyaz Masa birimine başvuru yapması da gerekiyor. - BALIKESİR

Dursunbey, Güncel

Kaynak: İHA

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