Dursunbey'de gençlere yeni halı saha

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Gençlik Merkezinin yanına yeni bir halı saha, çocuk parkı ve dinlenme alanları yapılacağı müjdesini verdi.

Dursunbey'de gençlere yeni halı saha
01.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:25
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Gençlik Merkezinin yanına yeni bir halı saha, çocuk parkı ve dinlenme alanları yapılacağı müjdesini verdi.

Dursunbey'de geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahaların bir yenisi gençlik merkezi yanında yapılacak. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan gençlik merkezinin arka kısmında yapılacak olan halı saha, çocuk parkı ve dinlenme parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemi süreci öncesi ve sonrasında hükümetin yatırımlarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Bahçavan, daha önceden müracaatı yapılan halı sahanın kısa süre sonra yapımına başlanacağını belirtti. Başkan Bahçan; "Gençlik merkezimizin üstünde hazineye ait bir alan vardı. Buranın tahsisini gençlik merkezine yaptırdık. Gençlik merkezimizde görsel sanatlar ve diğer sanatların atölyeleri var. Bunların yanında bir açık saha ve çocuk parkı ihtiyacı vardı. Sağ olsun spor toto teşkilat başkanımız bizim sözlerimize duyarsız kalmadı. Burada tabiatı bozmadan ağaçlara dokunmadan ortaya çok güzel bir halı saha, bitişiğine de çocuk bahçesinin olduğu güzel bir alan yapacağız. Memleketimize hayırlı olsun. Bu yatırımların yapılmasında bizlere destek olan gençlik ve spor bakanımız sayın Muharrem Kasapoğluna ve desteği olan tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.

İnşaat çalışmalarının kısa süre sonra başlayacağı halı saha gençlik merkezi bünyesinde hizmet verecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Spor, Haber
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