Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili

Dursunbey
'de yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve bazı kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Dursunbey hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamaya göre, Odaköy, Tepeköy
, Delice
, Mıcırlar, Süleler, Şabanlar, Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ, Çanakçı ve Göbül köy okulları bugün tatil edildi. Ayrıca taşımalı eğitimde öğle yemekleri dağıtıldıktan sonra, taşımalı öğrencilere de okullar öğleden sonra tatil edildi. 7 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak. - BALIKESİR