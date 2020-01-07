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Dursunbey'de yaban hayatına yem desteği

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yem bırakılıyor.

07.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:32 Dursunbey'de yaban hayatına yem desteği
'in ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yem bırakılıyor.
İki gündür ilçede etkisi sürdüren kar yağışı özellikle kırsal mahallelerde ve dağlık bölgelerde devam ediyor.
Taşımalı eğitime bir günlük ara verilen ilçede, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Araçlarla çıkılması güç bölgelere ulaşan ekipler, 300 kilogram yem bırakarak destek sağladı.

Balıkesir, Dursunbey, Güncel

Kaynak: AA

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