Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde sertifika hazırlıkları

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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün, uluslararası geçerliliği olan Orman Yönetim Konseyi (FSC) belgesini almak için başlattığı çalışmalar kapsamında Dursunbey ilçesinde de hazırlık yapılıyor.Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, FSC belgesinin, uluslararası alanda ormanların doğaya ve biyoçeşitliliğe zarar vermeden sürdürülebilir ormancılık prensipleri çerçevesinde yönetildiğinin bir göstergesi kabul edildiğini söyledi.Balıkesir'de çalışmaların, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Atalay, şöyle konuştu:"Bu belge ile ormancılık faaliyetlerinin toplumla iletişim halinde yürütülmesi, ormanlarda yürütülen çalışmaların çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanması ve tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gibi genel prensipler dahilinde ormanların yönetilmesi ve işletilmesi sağlanmaktadır.FSC tarafından belirlenen prensipler kapsamında oluşturulan kriterlere göre düzenli olarak yapılacak denetimlerle FSC belgesi geçerlilik süreleri uzatılmaktadır.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğümüzün bu sertifikaları almasıyla, ormanlarımızın sertifikada belirtilen prensip ve kriterlere uygun sürdürülebilir olarak yönetildiği belgelenmiş olacaktır. Böylece Dursunbey İşletme Müdürlüğümüzden odun ham maddesi alan müşterilerimiz de bu sertifikaya sahip ormanlardan elde edilmiş ürün kullandıkları için özellikle yurt dışına yaptıkları satışlarda rakiplerinden bir adım öne geçerek daha kolay ürün satabileceklerdir."