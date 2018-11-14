Dursunbey OSB'de İlk Kazma Vuruldu!

2015 yılında başlayan OSB çalışmalarında 8 yıllık süreci 3 buçuk yılda tamamlanan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde alt ve üst yapı çalışmaları başladı. Haziran ayında gerçekleşen ihale sonrası Güvenç yapı tarafından yapımı üstlenen OSB'de yol açma ve hafriyat çalışmaları başladı.

TREN HATTI ÜRETİCİNİN AYAĞINA KADAR ULAŞACAK

Türkiye'de ilk kez OSB'nin içine kadar girecek olan ve yük taşımacılığı için kullanılacak Lojistik istasyon ile ilgili inceleme yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Demir Yollarının üst düzey Müdürleri ve teknik ekibi ile birlikte OSB'ye geldi. Burada yapılacak olan 8 hatlı istasyonun konumu üzerinde görüş alışverişinde bulunan heyet, OSB alanının içinde kalan 111.000 metrekarelik alanı Lojistik merkez olarak belirledi. Üretici için büyük avantaj sağlayacak olan lojistik istasyon özellikle ihracat yapacak olan firmaların ayağına kadar tren yolu hattını getirmiş olacak. İncelemeler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, OSB'lere büyük katma değeri olan Lojistik istasyon ile ilgili son kararı verdiklerini belirtti. Dursunbey OSB'de ilk kazmanın burulduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, OSB içinde yapılacak olan Lojistik istasyonunda 8 adet ray hattı, 50 tonluk yükleme indirme vinçleri ve yükleme ve boşaltma rampalarının yer alacağını söyledi. Başkan Bahçavan; "Son revize planlarla ilgili olarak buraya geldik. Burada vatandaşlarımızın tarım arazilerinde sıkıntılar olmasın diye, hidrant projelerinde sıkıntı olmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ise yüksek teşvik bölgesinde olan Dursunbey'de OSB'nin en önemli proje olduğunu söyledi. Temizkan; "Bu kapsamda özelikle lojistik desteğin, Devlet Demir yollarının desteği ile faaliyete geçirilecek olması, OSB'nin faaliyete geçirilmesi için önemlibir aşama. Bugün yetkililer ile birlikte yerinde topografik tespit yapıldı. Başkanımız, Belediyemiz ve Kaymakamlığımız olarak projenin takipçisi olacağız" dedi. Kazı ve alt yapı çalışmalarının devam ettiği OSB'ye yatırımcıların ilgisinin de her geçen gün arttığı öğrenildi.