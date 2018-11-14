Dursunbey Osb'ye Demir Yolu Döşenecek

Kuruluş çalışmaları devam eden Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) içerisinde demir yolu hattı ve lojistik istasyon kurulması hazırlıklarına başlandı.
Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
ve TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, lojistik istasyonuyla ilgili bölgede inceleme yaptı.,
Yapılacak olan 8 hatlı istasyonun konumu üzerinde görüş alışverişinde bulunan heyet, OSB alanının içinde kalan 111 bin metrekarelik alanı lojistik merkezi olarak belirledi.
Belediye Başkanı Bahçavan, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, OSB'ye büyük katma değer sağlayacak lojistik istasyonuyla ilgili son kararı verdiklerini belirtti.
Dursunbey OSB'de ilk kazmanın vurulduğunu hatırlatan Bahçavan, OSB içinde yapılacak olan lojistik istasyonunda, 8 demir yolu hattı, 50 tonluk yükleme indirme vinçleri ile yükleme ve boşaltma rampalarının yer alacağını söyledi.
Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan da lojistik istasyonun TCDD desteği ile faaliyete geçirilecek olmasının, OSB'nin faaliyete geçirilmesi için önemli bir aşama olduğunu kaydetti.
Organize Sanayi Bölgesi,Dursunbey,OSB
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:25