Haberler » Ekonomi » Dursunbey OSB'ye Yatırımcı Akını Sürüyor - Ekonomi

Dursunbey OSB'ye Yatırımcı Akını Sürüyor

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

20.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:13 Dursunbey OSB'ye Yatırımcı Akını Sürüyor
Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. OSB'de peynir üretimi yapacak olan bir firmaya yer tahsisi yapıldı.

Dursunbey Akbaşlar mahallesinde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Bugüne kadar yedifirmaya yer tahsisi yapılan OSB'de, sekizincifirma ile de imzalar atıldı.

Dursunbey Belediye Başkanlığında gerçekleşen tahsis sözleşmesi törenineDursunbey Kayakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan BahçavanCey-san Peynirlicik Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. firması sahibi Ali Ceylan ve OSB yöneticileri katıldı. Elektrik ve alt yapı çalışmalarının sürdüğü OSB'de düşündükleri yatırımı en kısa sürede başlatmayı hedeflediklerini söyleyen Ali Ceylan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a OSB'de sundukları 5. derece teşvik bölgesi avantajı ve diğer teşvikler ile ilgili teşekkür etti.

İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "OSB'mizde 8. firmaya da yer tehsisini yaptık. İstanbul merkezli Cey-san Peynirlicik Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Çanakkale Ezine'de bulunan fabrikasını Dursunbey OSB'mizde bulunan 4394,90 metrekarelik alana taşıyor. Zincir marketler ve toptan satış mağazalarına Peynir üretimi yapacak olan firma bölgemizdeki sütpotansiyelinden de yararlanacak. Kaymakamımız ile birlikte tahsis imzalarını attığımız bu firma ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Dursunbey, OSB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:44   Koçtaş Genel Müdürlüğü'nde bayrak devri - Ekonomi
18:40   Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
18:27   Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı - Ekonomi
18:27   Borsa haftayı yükselişle tamamladı - Ekonomi
18:22   Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
18:01   Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı - Ekonomi
17:47   Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak - Ekonomi
17:38   CHP'li Başkan, "Bu kadar borç varken binemem" diyerek makam aracını satılığa çıkardı - Ekonomi
17:20   Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan - Ekonomi
20.12.2019 18:51:41